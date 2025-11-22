FÚTBOL SALA
Futsal y ponencias de lujo en Sanxenxo
El 1 de diciembre, Sanxenxo acogerá una jornada de reciclaje y actualización para entrenadores de futsal, con ponencias de tres expertos: Julio Delgado sobre «Transiciones», Jesús Velasco sobre «Ajustes del modelo de juego desde el análisis de vídeo» y Pedro Vicente sobre «Optimización de la estructura condicional en futsal».
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro