Futsal y ponencias de lujo en Sanxenxo

El 1 de diciembre, Sanxenxo acogerá una jornada de reciclaje y actualización para entrenadores de futsal, con ponencias de tres expertos: Julio Delgado sobre «Transiciones», Jesús Velasco sobre «Ajustes del modelo de juego desde el análisis de vídeo» y Pedro Vicente sobre «Optimización de la estructura condicional en futsal».