Domínguez, sobre la situación de Selma: «Éramos 22 jugadores y ahora somos 19»

Tras la complicada semana para el Pontevedra, con la actuación indisciplinada del delantero Dani Selma, el entrenador de Pontevedra mostró su opinión y describió la situación desde aquel errático hecho. «Para nosotros es un caso cerrado desde el lunes. Quien llega al Pontevedra debe saber a dónde viene: aquí no se improvisa. Llevar este escudo exige responsabilidad y respeto absoluto. Si alguien se pone por encima de las normas o del grupo, hay consecuencias, aunque sean privadas. Es injusto para un equipo humilde y trabajador que una acción individual altere al colectivo, como ocurrió en los últimos quince minutos en Pasarón. Nadie va a alterar el grupo que somos, seguimos con los que están comprometidos de verdad», explicó.

Sobre el ambiente en el vestuario, que con la situación vivida pudo haberse enrarecido con el jugador, el técnico fue muy sincero al diferenciar a la obra del artista. «Dani Selma ‘persona’ está perdonado, pero otra cosa es la acción profesional, que sí alteró al colectivo. Hay que diferenciar a la persona del hecho profesional», aclaró.

Ante el aluvión de bajas con los fichajes de este verano, con las bajas de larga duración por lesión de Juanra Gómez y Pablo Hervías y el castigo no revelado que cumplirá Dani Selma, en el que, como sucede hoy, todo indica que afectará a las convocatorias con el primer equipo, Rubén Domínguez se mantiene tranquilo con la gestión del grupo. «Desde el lunes, en cuanto salimos al campo, ya estamos centrados en el Lugo. El equipo disfruta compitiendo, cada semana mejora y honra el escudo. De veintidós jugadores pasamos a diecinueve, pero todos están capacitados para rendir», alegó el entrenador granate.