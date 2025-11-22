BALONMANO | DH Plata
El Cisne, a por el tercer triunfo consecutivo
El Cisne viaja a Soria para enfrentarse al club local. A las 18.00 horas en el polideportivo San Andrés, los pontevedreses buscan su tercer triunfo consecutivo de la temporada y alargar lo máximo posible la buena racha de las últimas semanas. Su rival suma dos derrotas seguidas y está en la zona baja de la clasificación.
