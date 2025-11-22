baloncesto | Liga F2
El Arxil busca derrocar al líder a domicilio
El Arxil de Marita Janeiro, después de las dos importantes victorias de las últimas semanas, tiene el reto de ganar al líder del grupo lejos de Pontevedra. Será hoy en A Coruña, ante Maristas, en el pabellón del colegio a las 18.00 horas. Un reto muy exigente que conllevaría una importante recompensa.
