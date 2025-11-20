atletismo
La San Silvestre llega a Ponte Caldelas y vuelve a Pontevedra
REDACCIÓN
Pontevedra
La Sociedad Gimnástica de Pontevedra anunció una nueva edición de la tradicional carrera de San Silvestre, programada para la tarde del 31 de diciembre de 2025. Los dorsales repartidos el año pasado fueron de 6531 y buscan batir la marca de unos años atrás de más de 7000 inscritos.
Por su parte, Ponte Caldelas celebrará su primera San Silvestre el sábado, 13 de diciembre con un recorrido de dos kilómetros a la vera del río Verdugo. Tras la prueba se ofrecerá chocolate con roscón a todos los presentes en una carpa habilitada para la causa.
