El Pontevedra no remplazará, por ahora, la baja de Juanra

El Pontevedra descarta una incorporación inmediata tras la lesión de Juanra Gómez. El veterano central ciudadrealeño causará baja por el resto de la temporada tras el incidente sufrido contra el Mérida el pasado sábado. Después de las pruebas realizadas, la resonancia magnética confirmó la rotura completa del ligamento cruzado anterior.

A pesar de la pérdida importante de uno de los refuerzos de este verano, que había participado en ocho de los trece partidos, la entidad granate no planea acudir de manera inminente al mercado. Por el momento, sacarán adelante los encuentros restantes hasta la ventana invernal con lo que tienen en plantilla.

Desde el banquillo sondean las opciones de alinear a Ander Vidorreta, pivote, o a Benjamín Garay, lateral, en el centro de la zaga para rotar a la pareja titular formada por Antonio Montoro y Miki Bosch.