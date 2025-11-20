Iker Unzueta, del Lugo: «Estamos haciendo las cosas bien»

El atacante del Lugo, Iker Unzueta, espera que su equipo haga bueno el punto sumado ante la Ponferradina con un triunfo en el derbi del fin de semana ante el Pontevedra en el Anxo Carro.

«Es un derbi en el que tenemos que hacer bueno el punto del otro día. Estos últimos cuatro partidos están siendo con muchos empates, pero estamos haciendo las cosas bien», manifestó en rueda de prensa.