Dani Selma: «Estoy arrepentido, me faltaba pedir disculpas a la afición»

Tras la actuación del pasado fin de semana ante el Mérida, con los dos penaltis fallados y la desobediencia a las órdenes directas de su entrenador, Dani Selma quiso dar la cara y pedir perdón de manera pública. «Pedí yo salir a hablar porque sabía que tenía que hablar con la afición. Estoy aquí dando la cara. No soy alguien que se esconda bajo una silla y deje que las cosas pasen. Creo que esto también me hará bien», reconoció.

Desde el primer instante, mostró una actitud humilde y compungida ante sus decisiones en el terreno de juego y fue muy directo a la hora de exponer la situación. «Estoy muy arrepentido por lo del otro día, estuve equivocado. Me salté una orden y eso está por encima de cualquier decisión de un jugador. Ya pedí disculpas en el vestuario y al cuerpo técnico y dirección. Me faltaba pedir disculpas a la afición», manifestó durante la rueda de prensa.

La conversación con el entrenador y sus compañeros se pospuso hasta la semana, ya que tras el partido, con las altas revoluciones que se mantienen, «no se piensan bien las cosas». «Durante la semana hablamos tranquilamente con todos en el vestuario. Todo quedó bien y agradezco que me entendieran en este momento tan difícil», expuso.

Sobre el futuro más inmediato tras el error y las sensaciones personales con lo ocurrido, el valenciano se mostró apenado, aunque agradecido con las reacciones de cuerpo técnico, compañeros y directivos. «El primero que se va jodido soy yo. No solo por fallar el penalti o por empatar, sino por la desobediencia. Estoy solo en casa y obviamente me afecta. También tengo corazón y nunca había estado en esta situación. Tengo que pasarlo. Dios me ha puesto aquí, es por algo. Sé que esto me hará mejor persona, me hará crecer y más fuerte. Estoy seguro de eso. Agradezco a dirección, al míster, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición por el apoyo, incluso entre mensajes negativos y positivos», declaró.

Sobre la acción misma del penalti, el ‘9’ relató desde su punto de vista cómo lo vivió y las razones que le llevaron a ello. «Estaba bloqueado después de fallarlo [el primer penalti]. Pensaba que tenía que asumir la responsabilidad para ayudar al equipo y conseguir los tres puntos, pero no fue así. Pensé más con el corazón que con la cabeza y me equivoqué. Me arrepiento», explicó el futbolista.

Su situación dentro de la entidad es bastante delicada, ya que no está teniendo el impacto ni los registros esperados ni por él ni por los aficionados, pero se mantiene esperanzado en superar el mal momento. «Estoy preparado para revertir la situación. Soy muy competitivo, me fastidia perder y estar mal. Creo que voy a darle la vuelta a esto. Vine para ayudar al club, al Pontevedra, para ponerlo lo más alto posible. Mientras esté aquí, haré todo lo que pueda para defender este escudo», afirmó.

En palabras de su entrenador, Rubén Domínguez, durante la rueda de prensa posterior al partido, «los actos que uno hace en la vida tienen consecuencias» y el mismo Selma confirmó que así está siendo. «Cualquier desobediencia tiene su parte. Ya lo estoy llevando como puedo y pagando lo que hice», aseguró al respecto el futbolista.

