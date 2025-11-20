El CW Pontevedra sigue intratable

El Club de Waterpolo Pontevedra continúa imparable en la Primera División Nacional Femenina y sumando sus partidos por victorias. La quinta fue el pasado sábado ante su afición, frente al CDW Málaga.

El partido comenzó muy favorable para las del Lérez, que hacían un parcial inicial de 5-0, que hacía presagiar una cómoda victoria. Pero no lo fue tanto, pues los numerosos fallos de cara a portería de las locales permitió a las malagueñas recortar distancias en el segundo periodo. Esto no impidió al CW Pontevedra seguir dominando el partido, volviendo a abrir la brecha en la segunda mitad para acabar ganando por 18-8.