Solo el 12% de los clubes ofrece planes específicos a personas con discapacidad

De acuerdo con la investigación realizada por el grupo CP2 de la Facultade de Comunicación del campus de Pontevedra, solamente el 12% de los clubes deportivos de Pontevedra, Marín y Poio cuentan con programas específicos para las personas con discapacidad. Un porcentaje que, en la práctica, implica a una de cada ocho entidades. Pese a la limitada oferta existente, desde el propio estudio se aclara que el compromiso por la inclusión y la igualdad de oportunidades es total por todas las agrupaciones investigadas, independientemente de si cuentan o no con los planes adaptados o no.

Coordinado por la profesora Montse Vázquez, el proyecto «Inclusión y deporte en el ámbito local. Análisis de situación y puesta en marcha de acciones para la erradicación de ismos» tenía como objetivo analizar en qué medida el deporte puede contribuir a la lucha contra el edadismo, el racismo y el sexismo. Con esa idea, se centró en primer término en la realización de un «análisis de la situación» de los clubes y asociaciones deportivas de Pontevedra y dos municipios de su entorno, con el propósito de conocer «su estructura deportiva y funcionamiento».

El bajo número de agrupaciones que cuentan con esos programas se debe, de acuerdo con el contenido del trabajo realizado por los investigadores del campus pontevedrés, a las barreras económicas, a los trámites burocráticos y a la falta de deportistas que requieren adaptación, lo que conlleva una falta de preparación.

En la lucha con el edadismo, los datos obtenidos revelan que muchos clubes realizan entrenamientos en los que se mezclan personas de distintas edades, lo que favorece la interacción intergeneracional. También refleja la existencia de varias ligas de veteranos, lo que además de luchar contra el aislamiento social, muestra el interés atemporal de la práctica deportiva.

En lo que al racismo se refiere, el trabajo hace mención al análisis y combate ante las diferentes formas de discriminación.

En lo referente al sexismo, el estudio muestra que en las entidades deportivas predomina ampliamente la participación masculina y evidencia la ausencia de políticas activas que aborden las desigualdades de género, pese a que los clubes afirman tener filosofías de no discriminación. La medida más común para fomentar la igualdad es la creación de equipos mixtos en las categorías de base, aunque también se identifican algunos proyectos sólidos y exitosos centrados en el deporte femenino. En conjunto, el trabajo refleja la existencia de un sexismo estructural que convive con la buena disposición de los clubes y con iniciativas puntuales orientadas a mejorar la igualdad.