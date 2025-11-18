fútbol | Primera Federación
Yelko Pino y Juanra Gómez, bajas confirmadas para el derbi en Lugo
El vigués vio la quinta amarilla y el solanero está lesionado en la rodilla
M.S.R.
El partido frente al Lugo del próximo sábado ya genera quebraderos de cabeza para Rubén Domínguez. Dos futbolistas son bajas seguras a martes, aunque también se reincorpora un jugador ausente ante e Mérida.
Yelko Pino frente a los romanos vio su quinta tarjeta amarilla este curs, por lo que le va a tocar cumplir ciclo esta jornada ante los rojiblancos. Una ausencia de gran importancia para los pontevedreses en el centro del campo por su papel protagonista en la fase de construcción del juego y en el balón parado. Además, en lo referente al propio vigués, se pierde la opción de enfrentarse al exequipo con el que debutó en la categoría de plata del fútbol español.
Juanra Gómez es la otra baja confirmada para la conquista del Anxo Carro. El manchego realizó un mal movimiento en la rodilla en una disputa de balón, poco después de reanudarse el partido tras el descanso, y se marchó llorando en camilla del césped y fue trasladado con celeridad al hospital, sin haber terminado el encuentro, para conocer la gravedad de al lesión. El alcance se desconoce todavía, ya que el futbolista está pendiente de realizar una resonancia magnética que revele el diagnóstico final.
La buena noticia y vuelta a la lista de posibles convocados es Miki Bosch, que se perdió el último choque como castigo por haber visto la quinta tarjeta amarilla en Salamanca.
