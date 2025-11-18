La honra y amor por el escudo no se miden en minutos

La figura del portero suplente es de las más complicadas de gestionar en un banquillo. La rotación del meta, generalmente, se deja para las segundas competiciones, por lo que su día a día en liga es sumar en lo colectivo desde la banca. Ese es el caso de Edu Sousa, quien solo ha disputado 105 minutos esta temporada, los correspondientes al partido y prórroga ante la UD Ourense en la primera ronda de Copa del Rey, pero que antepone el bien común antes que su participación habitual.

El arquero, en su tercera temporada tras su estancia en A Coruña y Talavera de la Reina, la novena de su vida profesional, es la primera campaña en la que no goza de la titularidad bajo el arco de Pasarón. A diferencia de lo que puede parecer lógico, que la aportación al grupo se demuestra en el terreno de juego cada fin de semana, en el caso del tudense, no es así.

El sábado frente al Mérida hubo dos instantes que dejaron clara la figura que es Sousa para el grupo. Tras anotar su gol, Álex Comparada, posterior a su celebración, cruzó todo el campo para abrazarse con él. Sea una dedicatoria o un agradecimiento por si apoyo, es una devolución de un gesto de cariño hacia el hoy portero suplente granate.

El otro momento a destacar fue tras el pitido final. En cuanto se escuchó el silbato, el ‘1’ fue hacia su compañero Dani Selma, protagonista del encuentro, y lo acompañó, primero a la puerta del túnel de vestuarios, y posteriormente, hacia donde estaban todos sus compañeros aplaudiendo a la grada, correspondiendo al Fondo Norte su apoyo incesante durante todo el partido.

Si se tiene sobre la mesa los datos deportivos únicamente, que como se puede ver, son independientes de la gran labor que hace en el vestuario, su actuación en O Couto, pese al gol encajado, no fue, en absoluto negativa. Las ofensivas bermellonas no fueron muy abundantes y, cuando fue necesitado para la tanda de penaltis, detuvo el único disparo de los ourensanos que fue entre los tres palos.

Ante el Éibar, salvo causa de fuerza mayor, repartirá titularidad y volverá a defender su querida portería de Pasarón.