MONTAÑISMO
El club Aromon celebró su 35 aniversario por todo lo alto
Una ascensión de trece componentes al monte Toubkal, el más alto de la cordillera del Atlas
REDACCIÓN
Tras la obligada cancelación de la actividad programada para el pasado mes de abril debido al gran apagón eléctrico que paralizó la logística de transporte, el club logró llevar a cabo esta actividad la pasada semana.
Los trece integrantes del Club Aromon Pontevedra regresaron a Galicia tras finalizar con éxito la ascensión al Toubkal (4.167 m), la cumbre más alta del norte de África. La expedición, organizada para conmemorar el 35.º aniversario de la entidad, consiguió el objetivo de llevar a todos sus miembros a la cima, a pesar de afrontar contratiempos significativos.
La expedición al Toubkal 2025 cumplió ampliamente los objetivos deportivos fijados, alcanzando cuatro cumbres por encima de los 4.000 metros.
El club destaca la eficacia de su planificación de la aclimatación para aprovechar las ventanas de buen tiempo antes de la llegada de la borrasca, así como la capacidad final de adaptación del equipo para superar las adversidades logísticas y meteorológicas.
