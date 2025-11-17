¿Rebeldía, arrogancia u obstinanción?

El vergonzoso episodio vivido en Pasarón la tarde del sábado con la actuación, impropia de un profesional, de Dani Selma tiene tres lecturas posibles: la rebeldía, la arrogancia o la obstinación.

La primera teoría envuelve al valenciano bajo la capa de la desobediencia e indisciplina, que lejos de dar calor y respaldo, calienta el ambiente en la grada. Como afirmó su entrenador en la rueda de prensa posterior al partido, existe dentro del vestuario un orden de lanzadores concreto, por lo que habérselo saltado sin una razón de peso y ante la negativa de Rubén Domínguez desde el área técnica, es una falta de respeto a sus compañeros e integrantes del cuerpo técnico. Su careo con Marqueta antes del fallo, lo prueba. El compañerismo y la búsqueda del beneficio colectivo son pilares fundamentales de todo equipo deportivo que quedaron, probablemente, en un segundo plano.

La segunda forma de comprender lo sucedido va desde la soberbia más absoluta. Un único gol en trece partidos disputados, en los que acumula 556 minutos, constituye un ratio de los más bajos de su carrera futbolística. El fútbol, entre las múltiples piezas que lo conforman, tiene un componente la correspondencia a la confianza depositada y, hasta la fecha, no ha sido capaz de hacerlo dentro del terreno de juego. Por ello, pecar de orgullo es un error manifiesto. El posible pensamiento engreído no contaba con un sustento muy grande, por lo que la compasión con el ‘9’ en el caso de errar la pena máxima iba a ser mínima, como se pudo escuchar a la salida del estadio por numerosos hinchas contrariados y enfadados. Para más inri, su desafiante gesto celebrando su gol al Zamora señalándose la oreja frente al Fondo Norte, desde el que mucha gente le puso la cruz, no le ha hecho tener mucho resguardo ahora que hay temporal.

La última tesis considerada es el empecinamiento de arrancar de la raíz las malas hierbas ante el notorio desacierto de cara a puerta . Es ley no escrita del fútbol que cuánta mayor obsesión existe por algo, más difícil será su obtención. Sucede con la consecución de títulos por parte de los clubes y sucede con los delanteros cuando el gol les rechaza. La ciega insistencia nunca es la llave que abre el portón del portero rival.

Fuese cual fuese la actitud seguida, solo el tiempo determinará cuáles son «las consecuencias de sus actos».