El Ravachol cumple ante el colista y se mantiene en la zona noble (3-4)

El Ravachol regresa de Sevilla triunfante y, aunque por momentos sufrió en exceso, con su nombre en la zona alta de la clasificación. El enfrentamiento ante el Rinconada, duelo del Grupo B de División de Honor, esuvo my disputado. Los locales, muy sólidos en los individuales; los visitanes, brillantes en los dobles. Finalmente fueron los gallegos los que se llevaron la victoria.

En dobles, el Ravachol mostró un dominio total al adjudicarse los tres partidos: primero con un trabajado triunfo en el mixto de Nóvoa y Fernández, seguido por una victoria sólida en el dobles masculino y otra clara en el femenino, lo que les permitió tomar una ventaja contundente al inicio.

En individuales, el Rinconada reaccionó con fuerza gracias a las victorias de Lee y la remontada de Ernesto Baschwitz, que apretaron el marcador. Aunque Georgina Eileen aseguró el triunfo para el Ravachol con su victoria en el primer individual femenino, Enrico Baroni cerró la jornada ganando el último partido.