Montoro y Compa, contrariados por el empate

Antonio Montoro y Álex Comparada fueron los encargados de analizar ante los medios el empate frente al Mérida al término del encuentro. Ambos futbolistas coincidieron en gran parte de sus valoraciones, transmitiendo ideas muy similares sobre el desarrollo del partido, las sensaciones del equipo y los aspectos que deberán corregir de cara a las próximas jornadas.

«Un punto con sabor amargo. El equipo lo ha dado todo y ha hecho muchas cosas bien para llevarse los tres puntos. Nos pusimos por delante y luego empezó a llover bastante; el campo se volvió más pesado e impracticable. Aun así, dominamos prácticamente todo el partido. En una falta lateral, que por lo que me dicen puede ser fuera de juego, nos empatan. Hemos tenido opciones de sobra para llevarnos los tres puntos: dos penaltis y alguna ocasión más con mucho peligro. Por eso sabe amargo llevarnos solo uno», comentó el defensa al ser preguntado por el análisis del encuentro.

Sobre el momento del equipo, el delantero aseguró que existe una buena dinámica, aunque la falta de acierto cara a puerta y el cerrar los partidos estén constando puntos. «El otro día también encajamos en los últimos minutos. Hay que seguir, creo que estamos en una línea ascendente y que aún podemos mejorar muchas cosas, como muchos equipos, pero lo estamos haciendo bien. Nos falta materializar las últimas jugadas de cara a gol y saber sufrir en los minutos finales, que es donde estamos encajando», explicó el joven.

Acerca de la polémica del partido, los penaltis errados, ambos dieron su opinión de cómo lo vivieron. «Creo que fue una decisión personal que se tomó dentro del campo. A partir de hoy hablaremos de quiénes son los tiradores de penalti de principio a fin del partido. Intentaremos hacer ver que todos tenemos que meter el gol; no es más importante uno que otro», relató Montoro, que en el momento de toda la jugada estaba en el terreno de juego.

«Yo estaba en el banquillo y lo veo distinto que desde el campo. Para mí, son cosas que se gestionan dentro del grupo, dentro de la plantilla y con el míster. No puedo dar muchas más declaraciones», objetó Álex Comparada, quien ya había sido sustituido por el propio Selma.

Sobre el estado del césped durante el partido, muy encharcado y condicionante del juego directo que tomó el encuentro, solo se pronunció el ‘22’. «Al principio parecía que el campo estaba en buenas condiciones, pero con la lluvia se complicó. Dificultó un poco nuestro juego y hubo momentos en los que no pudimos hacer lo que queríamos. Nos condicionó un poco el campo, pero también el rival, me imagino.