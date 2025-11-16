Remontada en el derbi y ratificación del sueño

El Teucro, después de sufrir durante buena parte del partido, despertó en los veinte minutos finales y levantó el derbi al Luceros, que llegó a ir ocho goles por encima en el marcador.

Los hombres de Irene Vilaboa, tras una inicial fase de tanteo por ambos equipos, propia de todo partido de balonmano, fueron minados por los cangueses, que de cara a puerta estaban muy acertados. Pese a la victoria momentánea de los visitantes, el cuadro pontevedrés se mantuvo firme, ordenado y sin separación excesiva en el resultado, hasta el descanso.

El regreso de los vestuarios pareció infundir una doble vida a los jugadores de Adrián Méndez, que con puño de hierro dominaron de forma apabullante a su rival. Diez minutos de frenesí y dominio absoluto en los que llegaron a ir ocho tantos por encima de su adversario.

Los blanquiazules, lejos de rendirse en una tarde tan importante como un derbi, apretaron los dientes y con un desempeño defensivo espléndido, fueron ahogando poco a poco a los de O Morrazo hasta empatar a falta de trece minutos y remontar el partido. Quince puntos lerezanos frente a cuatro dianas canguesas en los veinte minutos finales demostraron el hambre del Teucro y la ambición desmedida de un grupo que nunca se da por vencido.