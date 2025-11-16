Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«El punto nos sabe de maravilla»

El técnico calificó de «desproporcionada» la actuación del colegiado

REDACCIÓN

Pontevedra

El entrenador realizó un análisis muy sesudo de un partido marcado pro el surrealista final.

«El punto nos sabe a maravilla. Conseguir un punto jugando tanto tiempo con uno menos, con dos penaltis en contra y todo lo que ha pasado, es una maravilla», afirmó Beltrán.

Sobre el arbitraje, fue muy crítico en todo momento. «Es imposible no hablar de lo que considero una actuación arbitral desproporcionada: dos penaltis en contra, una expulsión, veinte minutos de añadido, y una acción revisada en el monitor en la que no ven nada en un posible penalti sobre Álvaro. Parecía que todo estaba pasando para que el Mérida no ganara. Hoy, claramente, nos perjudicaron. Es la primera vez en dos temporadas que veo pitar un penalti por un rebote que viene del propio cuerpo del jugador, a un centímetro de la mano», manifestó.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents