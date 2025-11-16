El Marín Futsal gana al Colegio San José y llega a las diez semanas invicto (7-2)

El Marín Futsal se impuso con autoridad al Colegio San José por en el Pabellón de A Raña y siguen invictas esta temporada. Diez semanas sin doblegarse ante ningún adversario.

Pese a que las visitantes golpearon primero con un tanto de Lucía Cancho a los cinco minutos, la reacción local fue inmediata. Agullá, Paleo, Puga y Thais firmaron cuatro goles en apenas doce minutos, dejando el partido encarrilado antes del descanso. Aurora Campos recortó distancias, pero el dominio marinense fue constante hasta la entrada a vestuarios.

En la segunda parte, el conjunto de Raúl Jiménez mantuvo el control y sentenció con nuevos tantos de Puga y Agullá, cerrando un marcador contundente y una actuación ofensiva sobresaliente de un grupo que quiere seguir soñando.