FÚTBOL SALA | Segunda División
El Marín Futsal gana al Colegio San José y llega a las diez semanas invicto (7-2)
Una primera parte de idilio con el gol dejó los tres puntos en A Raña
REDACCIÓN
El Marín Futsal se impuso con autoridad al Colegio San José por en el Pabellón de A Raña y siguen invictas esta temporada. Diez semanas sin doblegarse ante ningún adversario.
Pese a que las visitantes golpearon primero con un tanto de Lucía Cancho a los cinco minutos, la reacción local fue inmediata. Agullá, Paleo, Puga y Thais firmaron cuatro goles en apenas doce minutos, dejando el partido encarrilado antes del descanso. Aurora Campos recortó distancias, pero el dominio marinense fue constante hasta la entrada a vestuarios.
En la segunda parte, el conjunto de Raúl Jiménez mantuvo el control y sentenció con nuevos tantos de Puga y Agullá, cerrando un marcador contundente y una actuación ofensiva sobresaliente de un grupo que quiere seguir soñando.
