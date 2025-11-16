BALONMANO | División de Honor Plata
El Cisne impone su ley en su cancha
Los hombres de Marcos Otero sumaron su segunda victoria de manera consecutiva
M.S.R.
El Cisne volvió a imponerse ante su afición con una victoria convincente frente al Ciudad de Málaga, encadenando su segundo triunfo consecutivo y confirmando su buen momento competitivo.
El encuentro comenzó muy equilibrado, pero pasada la mitad del primer tiempo los gallegos empezaron a dominar gracias al acierto de Linhares, Joao y Yago López, que establecieron la primera ventaja clara.
El Ciudad de Málaga tuvo una ocasión para igualar desde los siete metros, aunque el error de Isaac García permitió al Cisne responder con un parcial firme hasta el 14-10, antes de que Arca y Caué Silva redujeran la distancia. Un último ataque perfectamente ejecutado permitió a Alejandro López anotar el 15-12 con el que se llegó al medio tiempo.
La segunda parte confirmó el control pontevedrés: el Cisne se mostró muy sólido atrás, encajando solo dos goles en los primeros diez minutos, mientras su ataque ampliaba la diferencia hasta un irreconducible 22-14.
A pesar de que Jacob Díaz e Ignacio Moya intentaron reactivar al conjunto malacitano, nunca lograron acercarse lo suficiente como para generar verdadera preocupación.
Con el partido bajo control, los pontevedreses gestionaron los tiempos con madurez hasta cerrar el definitivo 30-25, reforzando su dinámica ascendente y dejando al Málaga atrapado en la zona baja de la clasificación.
