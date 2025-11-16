«Los actos que uno hace tienen consecuencias»
El ourensano, rabioso por perder dos puntos
REDACCIÓN
Rubén Domínguez, con signos de enfado, dejó claro el sabor del punto tras el duelo. «Con mucha rabia. Hicimos una primera parte de muy buen nivel y teníamos el partido bastante controlado. Justo cuando íbamos a hacer un triple cambio para meter piernas frescas llegó el 1-1. El equipo está rindiendo muy bien y merecemos más puntos. En Pasarón queremos ganar siempre, pero al menos sumamos otra semana más», declaró el técnico.
Sobre las acciones de Dani Selma desde el punto de penalti, Domínguez fue muy contundente, conciso y duro. «Hay un orden establecido de lanzadores y un jugador se saltó esa norma. Los actos que uno hace tienen consecuencias», manifestó.
La fatal lesión de Juanra Gómez, nada más comenzar la segunda mitad, levantó al preocupación en el Municipal de Pasarón, pero los primeros diagnósticos son favorables. «Queremos esperar a la exploración final. Parece que no será nada grave, aunque falta confirmarlo con una resonancia. La exploración manual indica que no debería ser una lesión de larga duración, pero hay que esperar», admitió.
El encarado de suplir al zaguero en la defensa fue Vidorreta, cuya posición natural es en el pivote. «Vido es un jugador muy polivalente y pragmático. Puede jugar en todas las posiciones del medio campo y también de central. Este año está rindiendo muy bien en ambos sitios. Ante la lesión de Juanra, nos dio una solución ahí atrás», elogió Rubén Domínguez.
El tanto del empate fue revisado por posible fuera de juego. Pese a ello, y en su habitual rechazo a hablar de las actuaciones arbitrales, fue muy sincero con su opinión al respecto. «Desde la toma parecía fuera de juego, pero no puedo afirmarlo. No me gusta hablar de los árbitros Si no hubiera VAR no habría esta discusión», mencionó.
