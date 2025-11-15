El Teucro busca en el derbi ante el Luceros dar un gran salto en la clasificación

El Teucro vuelve al Pabellón Municipal de los Deportes para verse las caras esta tarde con el filial del Frigoríficos do Morrazo, el Luceros.

Los pontevedreses, tras dos jornadas lejos de su cancha, regresan con la pretensión de ganar de nuevo y seguir siendo un firme candidato para lograr la promoción. Los morracenses, en cambio, rompieron su mala espiral de resultados de las últimas semanas la pasada fecha frente al Xiria, por lo que esperan que los triunfos se vayan sucediendo tras los partidos que se marcharon de vacío.

El Teucro es quinto en la tabla con seis victorias y tres empates, mientras que el Luceros es el séptimo clasificado con cinco triunfos y cuatro caídas.