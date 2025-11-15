balonmano | Primera Nacional
El Teucro busca en el derbi ante el Luceros dar un gran salto en la clasificación
REDACCIÓN
Pontevedra
El Teucro vuelve al Pabellón Municipal de los Deportes para verse las caras esta tarde con el filial del Frigoríficos do Morrazo, el Luceros.
Los pontevedreses, tras dos jornadas lejos de su cancha, regresan con la pretensión de ganar de nuevo y seguir siendo un firme candidato para lograr la promoción. Los morracenses, en cambio, rompieron su mala espiral de resultados de las últimas semanas la pasada fecha frente al Xiria, por lo que esperan que los triunfos se vayan sucediendo tras los partidos que se marcharon de vacío.
El Teucro es quinto en la tabla con seis victorias y tres empates, mientras que el Luceros es el séptimo clasificado con cinco triunfos y cuatro caídas.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida