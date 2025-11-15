Muchas similitudes, infinitas diferencias

Pontevedra y Mérida, dos ciudades con muchos parecidos, se enfrentan por medio de sus ejércitos futbolísticos, empatados en puntos y contiguos en la clasificación, en una batalla que enviará el perdedor varios puestos hacia abajo en la tabla. A la orilla del río Lérez, el castillo de Pasarón, defendido por once soldados de impecable rubí, verá como los once invasores llegados de Emerita Augusta, adiestrados a la vera del Guadiana en el alcázar del Romano, con su armadura perla y azabache, quieren salir victoriosos de la justa programada para las 16.15 horas.

Los gallegos no podrán contar con todas sus tropas. La baja de Pablo Hervías y la suspensión de Miki Bosch para la presente jornada, tras ver la quinta amonestación del curso en el Reina Sofía, merman las filas pontevedresas. Ajenos a las ausencias, el resto de los integrantes del frente granate están en óptimas condiciones para la batalla.

Rubén Domínguez, coronel de la escuadra, reconoció las virtudes de su adversario, aunque dejando claro en todo momento que el conocimiento del campo de batalla juega a su favor. «Es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Tienen a Chiqui y mucho equilibrio por fuera, además del máximo goleador de la categoría. Aunque se desestabilizaron defensivamente en las últimas semanas, han dejado la portería a cero. Esperamos un rival fuerte, como todos en esta categoría. En Pasarón, con nuestras armas, seguro que haremos un gran partido», aseguró.

El destacamento extremeño tampoco estará al completo en la contienda: Víctor Corral y Rui Gomes son bajas confirmadas. Las buenas noticias para la bandera albinegra es el regreso de Miki Muñoz, Juan Artola y Pipe al campo de batalla tras sus últimas ausencias.

Fran Beltrán, comandante de la plantilla, afirmó tener una estrategia para doblegar a su enemigo, aunque el estado del césped condicionará mucho el desarrollo. «Tenemos un plan y debemos ser pragmáticos y conscientes de hacia dónde vamos. Es importante valorar el estado del terreno de juego y las mejores opciones para competir de manera adecuada. Todos los jugadores saben que, según las condiciones del campo, el balón se comporta de manera distinta, y debemos adaptarnos. Esta capacidad de adaptación será crucial, especialmente en las próximas semanas, porque enfrentaremos rivales en buena racha como el Pontevedra», declaró.

Es la tercera ocasión a lo largo de la historia que granates y blanquinegros se baten en duelo en un partido oficial. Solo existen dos encuentros entre ambos combinados, disputados en la temporada 2022/2023 en Primera Federación, y en las dos ocasiones terminó con los tres puntos en el casillero emeritense. El primer duelo fue el 1 de octubre de 2022 en la fortaleza cacereña, con resultado de dos goles a cero para los locales; y el segundo encuentro, en el fuerte pontevedrés, con una goleada por un gol a cinco para los extremeños.