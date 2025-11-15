El Marín Futsal quiere seguir invicto y sumar su quinto triunfo consecutivo

El Marín Futsal juega esta tarde, a las 17.00 horas su décimo partido de la temporada con la idea de seguir sin ser derrotado. A Raña, la casa de las marinenses, será el escenario de un partido muy importante para seguir inmerso en la lucha por el playoff de ascenso a Primera División frente al Colegio San José, club de fútbol sala cacereño.

Las gallegas llegan a la cita en cuarto lugar en la tabla con seis victorias y dos empates en los ocho encuentros disputados hasta la fecha. Las extremeñas, en su caso, son decimoterceras clasificadas con una victoria, un empate y seis derrotas.

La victoria en casa afianzaría las buenas sensaciones existentes antes de un partido crucial por la promoción, la semana próxima frente al Estrela.