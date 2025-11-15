El Cisne quiere su segunda victoria consecutiva ante un Málaga tocado

El Cisne juega esta tarde en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra, a las 20.00 horas, la décima jornada del campeonato liguero de la División de Honor Plata. Los locales regresan a su casa con la idea de encadenar triunfos de nuevo y escalar hasta la zona noble de la tabla. Por su parte, su adversario, el Málaga, está necesitado de puntos al ser el segundo por la cola y, pese a tener un partido menos disputado, llega con muchas ganas de volver al camino correcto.

Los hombres de Marcos Otero, después de la racha inicial de tres triunfos seguidos, y la negativa espiral de resultados con tres derrotas consecutivas, tienen que cumplir con su cometido de vencer a un rival inferior en la clasificación para seguir manteniendo con vida el sueño del ascenso a final de la presente campaña. La última victoria en Oviedo, con la que se cerró esa sequía de puntos, esperan que sea el inicio de una nueva senda victoriosa.

El cuadro malagueño llega en decimoquinta posición con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en una situación delicada. Los andaluces no están dando con la tecla esta temporada y la falta de triunfos está saliendo muy caro a la entidad. Las victorias, una ante el colista, que todavía no estrenó su casillero pasadas las primeras nueves jornadas, y la otra frente al Benidorm, son insuficientes para poder salvarse a final de temporada.