Arranca la primera jornada en Aguete de la tradicional prueba de Cruceros

La icónica Regata de Navidad de Cruceros, una de las más esperadas por competidores y forofos del deporte náutico, vuelve un año más de la mano del Real Club de Mar de Aguete y la colaboración del Concello de Marín y Ence . Con este, ya son veintisiete ocasiones las que las aguas de Aguete han sido el escenario sobre la que se han librado auténticas gestas.

La celebración de la competición está dividida en cuatro jornadas, iniciándose la primera de ellas hoy. Los sábados, 22 y 29 de noviembre y 13 de diciembre, completan el calendario. El horario de salida, al igual que en anteriores ediciones, se mantiene a las 14.35 horas, pese a que vaya a ir muy justo con la puesta de sol el tiempo límite.

La previsión meteorológica para esta primera prueba es de vientos flojos medios del sur-suroeste de entre diez y catorce nudos de intensidad con rachas de dieciséis nudos que irían a menos a medida que avance la tarde.

Las clases participantes serán ORC y Clásicos/Veteranos, que reunirán a algunos de los mejores regatistas habituales de las pruebas de crucero. Entre los barcos ya inscritos destacan «Kairos», «Orión»,«Ozosana», «YouKounKoun IIII», «Maracaná», «Squid II», «Arpón IV - Seida», «Vagalume», «Espita», «La Fanciulla», «Nontennom», «Quen Vai», «Trotto», «Daikiri», «Peregrina-Cobre San Rafael», «Atxurri» y «Cassandra».

La Regata de Navidad se va a poder seguir nuevamente desde otras latitudes a través de la retransmisión online mediante el programa de seguimiento estela/desmarque. Todo ello a partir de las 14:30 horas de hoy, cinco minutos antes del inicio de la primera jornada de competición náutica.