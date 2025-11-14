El Pontevedra recibirá al Éibar el 3 de diciembre a las 21.00 horas

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer en la noche de este pasado miércoles las fechas definitivas y horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-2026.

Los veintiocho encuentros a disputarse fueron programados todos entre el 2,3 y 4 de diciembre. El Pontevedra se enfrentará al Éibar el miércoles, 3 de diciembre, a las 21.00 horas en Pasarón. Dicho encuentro, a falta de confirmación por las televisiones autonómicas gallega y vasca, no contará con la posibilidad de ser visto en abierto por ningún canal de televisión.

La partida de ajedrez entre Rubén Domínguez y Beñat San José sobre el tablero a la ribera del Lérez será uno de los doce encuentros fechados para ese día, el segundo que cuente con equipos gallegos, ya que a la misma hora juega el Ourense CF ante el Girona en O Couto.

La jornada del martes, con seis partidos a disputar, tiene la presencia del Racing de Ferrol-Huesca (19.00 horas). Por su parte, la del jueves acoge el Sant Andreu-Celta de Vigo (21.00 horas) y el Sabadell-Deportivo de La Coruña (21.00 horas).

Esta segunda fase, en el caso de que el Pontevedra lograse superarla, le abriría la posibilidad a medirse con el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic Club en los dieciseisavos de final.