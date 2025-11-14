Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Castiñeira, campeón de la Copa del Rey de Enganches

El jinete de Pazos de Borbén, Carlos Castiñeira, logró el primer peusto en las tres categorías en las que compitió en la vigésima edición de la Copa del Rey (doma, maratón y manejabilidad) El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, le felicitó por su éxito deportivo en sus redes sociales.

