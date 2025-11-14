El jinete de Pazos de Borbén, Carlos Castiñeira, logró el primer peusto en las tres categorías en las que compitió en la vigésima edición de la Copa del Rey (doma, maratón y manejabilidad) El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, le felicitó por su éxito deportivo en sus redes sociales.

Carlos Castiñeira, campeón de la Copa del Rey de Enganches