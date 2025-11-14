Antía Chamosa muestra en Toledo su buena forma tras regresar del mundial

La Sociedad Gimnástica de Pontevedra recogió mucho más que castañas en los magostos del pasado fin de semana de San Martiño. Varios atletas del club fueron premiados en las diferentes carreras que participaron tanto dentro como fuera del territorio pontevedrés.

Los niños del club, durante el cross. | FDV

Tras competir en el Mundial de Tokio y las pertinentes vacaciones ganadas sobre el tartán, los hermanos Chamosa regresaron a la competición por todo lo alto. Antía Chamosa acabó llevándose el oro en su prueba de marcha atlética con autoridad respecto al resto de participantes en La Espada Toledana. Por su parte, Dani Chamosa no consiguió el primer puesto, pero sí el subcampeonato. El corredor, con una marca a menos de un minuto del ganador, demostró sobre las calles toledanas su gran capacidad atlética, pese a no terminar ganando en la prueba deportiva.

En la carrera pedestre de San Martiño, celebrada en Ourense, una de las más populares de la localidad y del calendario gallego, el nombre propio del día fue el corredor Alejandro Santos. El joven atleta de la Gimnástica, quien compitió en la categoría sub-18, se consagró como campeón con un tiempo de catorce minutos y veintiséis segundos. En la categoría de adultos, la absoluta, el participante de la entidad, Pablo Bocelo, completó una gran prueba, consiguiendo el décimo puesto. Un éxito destacable ante el rápido y atípico ritmo que tomó la carrera

Por último, en el segundo Cross Cidade de Pontevedra, organizado por la propia entidad e incluido en el programa Xogade, el club consiguió grandes resultados en práctiamente todas las categorías existentes.

En femenino, destacaron Sabela Martínez (sub-18), Candela Lago (sub-16) y Paula Carabelos, todas campeonas en sus pruebas, junto a varios podios más de atletas como Martina Yubero, Lía Geralavicius, Gara Fernández, Sofía Álvarez y Leire Pallares.

En masculino, el club firmó un triplete en sub-18 con Hugo Dopazo, Hugo Collazo y Diego José Huerta, además de las victorias de Joaquín González (sub-16) y Paio Estévez (cadete). También subieron al podio Leo Simal, Iago Gómez, Mateo Miñan, Hugo Cordal y Teo Castiñeiña, mientras que Lucas Casalderrey fue el mejor gimnástico benjamín.