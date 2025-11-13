Estudiantes de 41 universidades debaten sobre el futuro de la profesión

Procedentes de 41 universidades españolas, un total de 82 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Cafyd) participan desde este miércoles en el campus en la trigésima asamblea general común de la Anecafyde, la asociación estatal de alumnado de esta titulación, que por tercera vez tiene como sede la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.

Hasta el sábado

Promovido por la Delegación de Estudiantes del centro junto con la junta directiva de la Anecafyde, este encuentro abarca, entre hoy y el sábado, una serie de sesiones formativas y reuniones de trabajo para los asamblearios y asamblearias que acudan al encuentro.

La actividad echó a andar en la tarde de ayer con una serie de relatos que ponían el foco en la «importancia» de los titulados en estos estudios en ámbitos como «la salud, el rendimiento, la educación, la investigación y la gestión», segundo señalan desde la organización.