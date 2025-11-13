FÚTBOL
La Diputación anima a las mujeres a formarse como entrenadoras y árbitras
Luisa Sánchez les invitó a solicitar la línea de ayudas dotada con 25.000 euros
M.S.R.
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, animó a todas las jugadoras y cuerpo técnico de As Celtas, sección femenina del Celta de Vigo que juega en la tercera categoría del fútbol femenino nacional, a realizar los estudios de acceso a puestos de entrenadoras en clubes y/o árbitras en las diferentes modalidades deportivas existentes en Galicia.
Para ello, desde el organismo provincial han repetido la iniciativa del pasado curso de la línea de ayudas, dotada con 25.000 euros, para que todas las interesadas puedan financiar sus cursos formativos. Estas subvenciones, concedidas por concurrencia no competitiva.
Durante su visita, la mandataria explicó a las presentes que esas ayudas permiten sufragar la totalidad del importe de la matrícula de los cursos, en un máximo de dos por persona y con un monto máximo de 600 euros por formación.
El pasado 2024, 84 mujeres de veintiún concellos de la provincia se beneficiaron de las ayudas, por lo que, las interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 17 de noviembre en la sede electrónica de la Deputación o de manera presencial. Las bases de la convocatoria, para las interesadas, se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, al igual que se puede conocer toda la documentación que es necesario aportar para realizar correctamente la solicitud.
