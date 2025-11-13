Álex González: «El Pontevedra es el club de mi vida, el club al que quiero»

Álex González, el cántabro de sangre grana, agrandó su leyenda escribiendo su nombre en el primer escalón de jugadores con más partidos, desbancando al presidente de honor, Cholo. 328 veces se enfundó la casaca pontevedresa desde aquella tarde del 21 de agosto de 2016 ante el Guijuelo.

El ‘7’ fue muy sincero a la hora de explicar qué es el Pontevedra Club de Fútbol para él y qué es Álex González para la institución. «Cuando llegué aquí no pensaba que me marcaría tanto, pero hoy puedo decir que es el club de mi vida. Llevo diez años defendiendo esta camiseta, dando todo por ella. Es el club al que quiero. Sobre qué soy yo para el Pontevedra, eso lo tendrá que decir la gente. Yo intento siempre aportar, sumar y dar lo mejor de mí. Creo que eso me define.», aseguró el futbolista.

Alcanzar un hito como ese, entre el aluvión de llamadas y mensajes de allegados, le abrumó en primera instancia, pero al pararse a pensar, hacer balance y recordar lo vivido, se dio cuenta del camino recorrido y se sintió muy contento por esa cifra.

Entre los aplausos y homenajes de compañeros e hinchada, el vernejano quiso acordarse de Cholo y la figura que fue, es y será para la toda la afición lerezana. «Es un orgullo. Como dije estos días, creo que la filosofía y la identidad del club vienen de aquellos años en los que ellos jugaron en Primera. Todo el espíritu del Pontevedra actual nace de ahí. Por eso para mí es un honor poder estar a su altura», reconoció González.

La renovación, para agrandar su mito en Pasarón, es un tema que no le preocupa en exceso y del que, en su caso, la negociación no va a tener riesgo de enquistarse. «Desde que llegué he ido renovando año a año, muchas veces solo de palabra, con confianza. No es algo que me preocupe. Me encuentro bien, disfruto jugando al fútbol, pero sé que todo depende del rendimiento. No basta con querer al club o llevar tiempo aquí; hay que rendir. Mi objetivo es seguir trabajando para mantener ese nivel», aseveró el capitán.