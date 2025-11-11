Domínguez valora la eliminatoria con el Éibar: «Viene un coco de Segunda»

La Copa del Rey, ese torneo al que la pasada temporada los pontevedreses le juraron un amor eterno, regresa al Municipal de Pasarón. El sorteo celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol dictaminó que el rival del Pontevedra, entre los diez equipos posibles de la categoría del plata del fútbol español, fuese la Sociedad Deportiva Éibar.

El equipo dirigido por el donostiarra Beñat San José llega tras vencer en la primera ronda al Náxara en tierras riojanas (2-4) con una situación complicada en su liga. Son duodécimos con dieciséis puntos, obtenidos con cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Pese a esa posición favorable en la tabla, la apretada Segunda División, en la que tres puntos pueden estar separados por diez puestos, hace que estén a solo dos puntos de la zona de descenso.

La emoción y el miedo ante el rival fueron las primeras reacciones del entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, tras conocer el emparejamiento frente al conjunto armero a primera hora de la tarde. «El reto en Ourense era traer un equipo del fútbol profesional y eso hicimos. El Éibar estuvo muchos años en Primera que llevan cuatro temporadas en Segunda con la idea de subir, por lo que viene un coco de la categoría. Queremos pasar la eliminatoria y poder darle a la ciudad de Pontevedra más noches de Copa», comentó el entrenador granate al respecto.

A falta de programación oficial del duelo, la Federación ha confirmado que se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre entre las 19.00 y las 21.00 horas. De esta forma, el Pontevedra, luego del partido frente al Mérida del sábado y el derbi en el Anxo Carro del 22 de noviembre, jugará tres partidos en una semana, pudiendo ser alterados todos en su hora por el cruce de Copa del Rey. El sábado, 30 de noviembre, a las 18.30 horas, tienen la visita del Guadalajara, en una hora que hasta que se fije la eliminatoria de Copa, es provisional. Entre semana, martes, miércoles o jueves, el Éibar. Por último, en fecha y hora aún por determinar, se desplazarán hasta Barreiro para batirse en duelo contra el filial del Celta.

Será la quinta vez a lo largo de la historia que gallegos y guipuzcoanos se ven las caras en un partido oficial, la primera en los últimos quince años. El balance es igualado, con dos triunfos para cada conjunto, uno como locales y el otro a domicilio. El primer enfrentamiento se dio en la temporada 2004/2005, en Segunda División, cuando los vascos se impusieron por tres goles a dos en la Boa Vila. El último careo entre ambos data del 20 de febrero de 2010 , en cambio, se saldó con un solitario gol de Charles Dias para los granates en la recta final del partido.

El choque, el segundo en salir tras el Sabadell-Deportivo de La Coruña, disparó el índice de alegría en las dos aficiones, que ven en el anteriormente citado, Charles Dias, el nexo de unión perfecto. El ariete brasileño disputó varias campañas en ambos cuadros, siendo los dos equipos en los que más partidos disputó y más goles anotó de toda su trayectoria futbolística. Con la casaca granate suma 286 encuentros y 87 goles, mientras que con la azulgrana, cien partidos y 32 dianas.