Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo | Primera Nacional Femenina

El CWP prolonga en Sevilla su imbatibilidad

Hugo de Dios

Pontevedra

Las pontevedresas sumaron la cuarta victoria del año ante el CW Dos Hermanas (14-16) y extienden su ventaja en la cima de la tabla, que lideran de forma incontestable este curso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents