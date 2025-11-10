Sanxenxo despide el Desafío Barceló

El Desafío Barceló pone punto final a la temporada de la clase 6 Metros con victoria de ‘Alibabá II’, del Monte Real Club de Yates de Baiona. La tripulación de Miguel Lago defendió con solvencia el liderato obtenido el sábado y firmó una regata consistente para lograr el triunfo en Sanxenxo.

Las condiciones meteorológicas exigieron precisión en las maniobras de una flota que completó dos pruebas muy rápidas, determinantes para la general.

En la última regata, ‘Acacia’, comandado por Mauricio Sánchez-Bella y Alicia Freire, realizó una gran salida y mantuvo el control de inicio a fin. La manga cerró con el siguiente orden: ‘Acacia’, ‘Joy’, ‘Alibaba II’, ‘Stardust’ e ‘Ian’.

Pese a la victoria parcial de ‘Acacia’, el buen hacer durante el cómputo global permitió a ‘Alibabá II’ asegurarse la victoria en el Desafío Barceló.

«Estamos muy satisfechos con la campaña. Empezamos un poquito tarde, pero hemos ido avanzando y mejorando la puesta a punto del barco hasta consolidarlo ahora con la victoria en el Desafío Barceló», exclamó el patrón Miguel Lago.

«Ya estamos con ganas de preparar la temporada que viene, poner a punto el barco y hacerle unas optimizaciones porque la flota viene muy fuerte y hay que competir con ellos», ha añadido Lago tras el triunfo logrado en la cita que puso fin al curso 2025 de 6 Metros en el concello de Sanxenxo.