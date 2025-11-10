BÁDMINTON | Polish Junior International 2025
Raúl Bergua muerde el oro en Polonia con un hito histórico
El jugador del CB Ravachol Pontevedra asciende al puesto número 30 del ‘ranking’ mundial júnior
Hugo de Dios
Raúl Bergua ya forma parte de la historia del bádminton pontevedrés. El deportista del CB Ravachol Pontevedra logró el primer título internacional júnior en la historia de la entidad.
Bergua arrasó durante las primeras rondas del campeonato polaco. Sus primeros rivales vencidos fueron los locales Dawid Serafin (21-9, 21-8) y Pawel Paulewicz (21-7, 21-10).
En tercera ronda, su oponente fue el kazajo Arnur Tapishev, que apenas pudo puntuar ante el gallego, cayendo en dos sets por 21-6 y 21-1. No levantó el pie del acelerador en los cuartos de final y pasó por encima del lituano Rokas Lesinskas por 21-10 y 21-17, logrando el pase a las semifinales, que sería, sin duda, el encuentro más disputado para el pontevedrés en toda su estancia en Polonia.
Por el pase a la final, el estonio Marti Joost ofreció un duelo de altísimo nivel ante el jugador del Ravachol Pontevedra. Sin embargo, Bergua no dio el brazo a torcer y tumbó a su oponente después de tres intensos sets (21-13, 19-21, 21-11).
Así llegaría a la gran final, donde le esperaba un compatriota, Yaidel Gil. A pesar del nivel de su rival, Bergua volvió a demostrar su excelente estado de forma, imponiéndose por 21-11 y 21-12, proclamándose campeón internacional en Polonia.
Con este triunfo asciende hasta el puesto número 30 del ranking mundial junior.
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo