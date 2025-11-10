Raúl Bergua muerde el oro en Polonia con un hito histórico

Raúl Bergua ya forma parte de la historia del bádminton pontevedrés. El deportista del CB Ravachol Pontevedra logró el primer título internacional júnior en la historia de la entidad.

Bergua arrasó durante las primeras rondas del campeonato polaco. Sus primeros rivales vencidos fueron los locales Dawid Serafin (21-9, 21-8) y Pawel Paulewicz (21-7, 21-10).

En tercera ronda, su oponente fue el kazajo Arnur Tapishev, que apenas pudo puntuar ante el gallego, cayendo en dos sets por 21-6 y 21-1. No levantó el pie del acelerador en los cuartos de final y pasó por encima del lituano Rokas Lesinskas por 21-10 y 21-17, logrando el pase a las semifinales, que sería, sin duda, el encuentro más disputado para el pontevedrés en toda su estancia en Polonia.

Por el pase a la final, el estonio Marti Joost ofreció un duelo de altísimo nivel ante el jugador del Ravachol Pontevedra. Sin embargo, Bergua no dio el brazo a torcer y tumbó a su oponente después de tres intensos sets (21-13, 19-21, 21-11).

Así llegaría a la gran final, donde le esperaba un compatriota, Yaidel Gil. A pesar del nivel de su rival, Bergua volvió a demostrar su excelente estado de forma, imponiéndose por 21-11 y 21-12, proclamándose campeón internacional en Polonia.

Con este triunfo asciende hasta el puesto número 30 del ranking mundial junior.