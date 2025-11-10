FÚTBOL SALA | Segunda Femenina
Marín golpea con puño de hierro al Meigas en Bertamiráns
Hugo de Dios
Marín
El conjunto mariñense sigue de dulce en la Segunda División Femenina del fútbol sala nacional. Con un inicio fulgurante, el Ence Marín cerró una gran primera mitad yéndose 1-3 arriba al descanso ante el FC Meigas.
Tras pasar por vestuarios, Paola se vistió de estrella y sumó un doblete en solo tres minutos. El primero lo anotó tras un córner botado por Ceci y el segundo lo convirtió de libre directo para el 1-5 y encarar con relajación el tramo final del encuentro. Esta situación propició que las locales se acercaran en el electrónico con dos goles en la recta final. Aunque no fueron suficientes para lograr la remontada local, terminando 3-5 con triunfo mariñense.
