Arxil prolonga su buena dinámica con triunfo ante el Manresa

Tras un arranque de temporada para olvidar, parece que el CB Arxil comienza a coger ritmo y encadena su segunda victoria consecutiva en la competición liguera, donde ha escalado varias posiciones.

En su visita a Manresa, las pontevedresas salieron a por el triunfo desde el pitido inicial. Un primer cuarto de máxima igualdad (17-17) se abrió al descanso con las visitantes siete puntos por encima (19-26).

Tras el paso por vestuarios, las catalanas hicieron notar la condición de locales y se acercaron a tres puntos de cara a los últimos diez minutos de partido en el Nou Congost.

Las increíbles actuaciones de Ana Fassurier y Marta Maestro hicieron posible el triunfo gallego a domicilio (49-53) sumando 27 puntos y 15 rebotes entre las dos. Así el CB Arxil suma una nueva victoria clave para, poco a poco, ir saliendo de la zona baja de la clasificación.