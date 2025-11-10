BALONCESTO | LF 2
Arxil prolonga su buena dinámica con triunfo ante el Manresa
Hugo de Dios
Tras un arranque de temporada para olvidar, parece que el CB Arxil comienza a coger ritmo y encadena su segunda victoria consecutiva en la competición liguera, donde ha escalado varias posiciones.
En su visita a Manresa, las pontevedresas salieron a por el triunfo desde el pitido inicial. Un primer cuarto de máxima igualdad (17-17) se abrió al descanso con las visitantes siete puntos por encima (19-26).
Tras el paso por vestuarios, las catalanas hicieron notar la condición de locales y se acercaron a tres puntos de cara a los últimos diez minutos de partido en el Nou Congost.
Las increíbles actuaciones de Ana Fassurier y Marta Maestro hicieron posible el triunfo gallego a domicilio (49-53) sumando 27 puntos y 15 rebotes entre las dos. Así el CB Arxil suma una nueva victoria clave para, poco a poco, ir saliendo de la zona baja de la clasificación.
