El Pontevedra deja escapar dos puntos

El Pontevedra firmó tablas en su visita al estadio municipal Reina Sofía ante el Unionistas de Salamanca, en un partido donde los gallegos se adelantaron en el marcador en el primer cuarto de hora con un gol de Tiago Rodríguez, marchándose al descanso con ventaja de 0-1. Sin embargo, Jota estableció el definitivo empate 1-1 para los salmantinos en el minuto 88.

El equipo inicial que sacó Rubén Domínguez tuvo dos novedades respecto al último once titular que goleó la pasada jornada en el campo municipal de Pasarón al Zamora por 4-1. Alain Ribeiro ocupó la banda derecha en lugar de Luisao, y Resende jugó en la mediapunta como enganche, con Brais como jugador más adelantado.

El inicio de la primera parte fue de dominio territorial de los locales que salieron más enchufados y con la intención de sorprender en los compases iniciales, generando la primera ocasión de peligro en el primer minuto de juego en un centro pasado de Olmedo, que remató de cabeza en el segundo palo Piñán, que detuvo con mucha seguridad Marqueta.

Los locales trataron de sorprender con un juego presionante, dificultando la salida del balón de los granates, que, sin embargo, en el primer remate entre los tres palos consiguieron ponerse por delante en el marcador, gracias a un fuerte disparo desde fuera del área de Tiago Rodríguez, que recibió una buena asistencia de Resende.

Los locales buscaron reaccionar en busca del empate, pero sin encontrar resquicios en la ordenada defensa del equipo pontevedrés. Yelko y Vidorreta comenzaron a tocar más el balón y eso incomodó el juego de su rival, que se vio obligado a tomar más riesgos para intentar igualar la contienda. Los salmantinos jugaron con más intensidad y tuvieron una segunda oportunidad de peligro en un latigazo desde fuera del área de un incisivo Piñán, que obligó a Marqueta a realizar una excelente intervención.

Ninguno de los dos equipos estaba muy inspirado en ataque, sin que se generara demasiado peligro y con continuas faltas, lo que hizo que el partido estuviera bastante trabado y poco vistoso para los espectadores. Lo mejor hasta el momento era el resultado favorable para los pontevedreses, que jugaron más en su campo, a la espera de poder sorprender a la contra y ampliar su ventaja en el marcador. Los blanquinegros se fueron al descanso con desventaja de 0-1, gracias a la mayor pegada en ataque del Pontevedra, que marcó en su único disparo a puerta entre los tres palos.

Tras el paso por los vestuarios, el Unionistas Salamanca salió llevando la iniciativa en el juego en busca del empate, que a punto estuvo de lograr en el inicio de la segunda parte en un remate de De la Nava que sacó bajo palos el defensa Miki Bosch. La presión local sobre la portería rival fue insistente y de nuevo tuvieron otra buena ocasión para establecer la igualada en una acción individual de Álvaro Gómez, que acabó con un potente disparo desde el costado derecho que salió rozando el larguero en el 56. Sin embargo, el Pontevedra pudo aumentar su ventaja en una peligrosa falta que lanzó Yelko Pino, pero el balón salió rozando el poste en el 61. Cinco minutos más tarde, surgió la primera jugada polémica dentro del área pontevedresa y el Unionistas de Salamanca solicitó la revisión por el VAR, pero el colegiado decidió no señalar nada.

Luisao, que llevaba poco tiempo en el campo, pudo marcar el 0-2 para los gallegos, pero su disparo lo atrapó en dos tiempos Coronas a los 74 minutos. Poco después, el equipo charro solicitó de nuevo el VAR por un posible penalti por derribo dentro del área a Pere Marco, pero el árbitro tampoco vio penalti y mandó seguir el juego.

Sin embargo, el Unionistas de Salamanca firmó las tablas a los 88 minutos en un centro-chut envenenado de Jota que sorprendió a Marqueta, colándose el balón en el fondo de la red en el 88. El partido estuvo abierto y el colegiado dio seis minutos de añadido, pero el partido finalmente acabo con empate (1-1).

Álex González llegó a 328 partidos y es el jugador que más veces ha defendido la camiseta granate en competición nacional en la historia del Pontevedra CF.