«Fue un partido equilibrado y es una pena perder dos puntos»
«Hubo partidos donde ganamos en el descuento y esta vez nos tocó perderlos. Eso pasa en una liga tan igualada como esta»
Área 11
El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, realizó una valoración de lo que fue el partido que empató su equipo a domicilio ante el Unionistas de Salamanca: «Creo que fue un partido muy equilibrado y en la que hicimos una grandísima primera parte en un escenario que era muy difícil por el ambiente que se generó por los buenos resultados que venía haciendo su equipo».
Añadió que «en la segunda mitad tuvimos esos momentos de poder matar el partido. Creo que, a la contra, pudimos sentenciar. Lo que ha sido una pena esas situaciones del final. Al final se nos envenenó eses centro y acabamos perdiendo dos puntos».
Domínguez reconoció que vio la victoria a su alcance: «Vimos acariciar los tres puntos. Hubo partidos donde ganamos dos puntos en el descuento y esta vez nos tocó perder dos. Eso pasa en una liga tan igualada como esta», finalizó.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas