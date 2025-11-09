«Fue un partido equilibrado y es una pena perder dos puntos»

El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, realizó una valoración de lo que fue el partido que empató su equipo a domicilio ante el Unionistas de Salamanca: «Creo que fue un partido muy equilibrado y en la que hicimos una grandísima primera parte en un escenario que era muy difícil por el ambiente que se generó por los buenos resultados que venía haciendo su equipo».

Añadió que «en la segunda mitad tuvimos esos momentos de poder matar el partido. Creo que, a la contra, pudimos sentenciar. Lo que ha sido una pena esas situaciones del final. Al final se nos envenenó eses centro y acabamos perdiendo dos puntos».

Domínguez reconoció que vio la victoria a su alcance: «Vimos acariciar los tres puntos. Hubo partidos donde ganamos dos puntos en el descuento y esta vez nos tocó perder dos. Eso pasa en una liga tan igualada como esta», finalizó.