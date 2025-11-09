Dalisson, elegido mejor jugador de la categoría

El exfutbolista del Pontevedra, Dalisson de Almeida, será reconocido como el mejor jugador de Segunda Federación en la gala de la Asociación de Futbolistas Españoles por su gran desempeño la pasada campaña con el conjunto granate.

El hispano-brasileño terminó la temporada anotando 13 goles en 32 partidos, de los cuales disputó 27 como titular. Destacó, sobre todo, con goles de vital importancia en la increíble actuación del Pontevedra en la Copa del Rey, como los que anotó en las rondas finales ante Villarreal y Mallorca.