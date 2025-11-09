«Nos costó entrar en el partido en los primeros veinte minutos»
«Una lástima que consiguiéramos empatar tan tarde»
Área 11
El entrenador del Unionistas de Salamanca, Mario Simón, realizó una valoración del encuentro, en el que lograron marcar el tanto del empate ante el Pontevedra: «Siempre he dicho que en esta categoría los encuentros son de una tremenda igualdad. En la primera parte, por el cambio de sistema que hizo nuestro rival, nos costó ajustarnos y nos penalizó porque no estuvimos cómodos a nivel defensivo y aquí el responsable soy yo, pero me costó trasmitírselo a mis jugadores. Esos primeros 20 minutos que nos costó entrar en el partido son mi responsabilidad».
Simón, sin embargo, resaltó que su equipo mejoró en la segunda mitad: «Aquí a nivel defensivo estuvimos mejor. Una lástima que consiguiéramos empatar tan tarde, pero hay que valorar positivamente este punto en una categoría donde cuesta mucho sumar puntos», concluyó.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas