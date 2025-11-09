El Cisne vuelve a la senda del triunfo

Después de encadenar cuatro derrotas consecutivas, incluyendo la acontecida el pasado miércoles ante el Guadalajara de Liga Asobal en su estreno en la Copa del Rey, el Cisne regresa a la senda de la victoria.

La visita a Oviedo para el encuentro correspondiente a la novena jornada comenzó por todo lo alto para los pontevedreses. Desde que se adelantaron a los cuarenta segundos de partido, se mantuvieron por delante durante todo el primer tiempo.

Con un inicio fulgurante, los de Marcos Crespo llegaron a ponerse 2-7 en el electrónico. Sin embargo, el buen hacer del conjunto local forzó el tiempo muerto de Crespo con el empate a diez goles en el marcador.

Tras la interrupción, el Cisne logró frenar la efusividad ovetense imponiendo un duro parcial de tres goles a nueve para finalizar el primer tiempo 13-19.

A la salida de los vestuarios, Iago Costas inauguró el electrónico para anotar el vigésimo tanto de la noche. Acto seguido, Hugo Carreira detuvo un penalti para aumentar la euforia de los balonmanistas visitantes.

Sin embargo, tal y como sucedió en la primera mitad, los locales volvieron a sentir el calor de la grada y se acercaron anotando cuatro goles seguidos, tres de ellos de Elian Goux.

La decisión volvió a surtir efecto, poniendo al Cisne siete arriba de cara al último cuarto de hora de juego en Oviedo. A pesar del arreón final de los asturianos, tras uno de los goles de la jornada con la firma de Linhares, los de Marcos Otero sumaron la cuarta victoria de la temporada.

Este triunfo aleja a los pontevedreses de los puestos de descenso tras superar a su inmediato perseguidor en la tabla.