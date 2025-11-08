Triunfo inédito, lucha con la hemeroteca

El Pontevedra juega hoy las 18.00 horas la undécima jornada de la Primera Federación. Es en el Estadio Reina Sofía de Salamanca, casa de Unionistas, donde los pontevedreses tendrán que luchar contra la historia si quieren conseguir su cuarto partido oficial, entre liga y Copa del Rey, sin conocer la derrota. Un partido muy complicado en el que los dos equipos llegan en situaciones bien diferentes. Los castellanoleoneses son decimoquintos con once puntos sumados, mientras que los gallegos, séptimos con quince puntos en su casillero.

Unionistas de Salamanca vuelve a su casa tras empatar a cero frente al Bilbao Athletic en Lezama. Para la cita, el entrenador ha convocado a diecinueve futbolistas, todos ellos de la primera plantilla. Ramiro, Álvaro Santiago, Raúl Prada, Steffan, por lesión, y Palmero, por sanción, son las bajas confirmadas por los locales para el partido de esta misma tarde.

Mario Simón, técnico albinegro, comentó el actual momento en el que los suyos se encuentran tras el accidentado inicio de temporada. «Cuando estaba dentro del descenso no le daba importancia, se lo doy al día a día. A ver que crecemos cada sesión y cada jornada. Estaría preocupado si no viera al equipo evolucionar. Los chicos están creciendo y hay que ser optimistas, independientemente de que te vuelvas a ver ahí o no», afirmó.

El Pontevedra llega tras ganar con contundencia al Zamora en Pasarón (4-1) y en un momento muy bueno de la temporada. Toda la plantilla, a excepción de Pablo Hervías, forma parte de le expedición a tierras charras. A diferencia de su rival, los granates no cuentan en sus filas con ningún lesionado ni con ningún sancionado para el duelo de hoy.

El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, comentó la buena dinámica que atraviesa su equipo, aunque sin perder el norte y siempre desde la cautela. «Siempre estás más contento cuando sumas puntos o pasas eliminatorias que cuando no lo haces, pero es un equipo muy estable. Casi ni te das cuenta de lo que va pasando durante el año: tuvimos un 4 de 6, un 0 de 6, un 6 de 6, luego perdimos un partido por el medio, luego dos empates y ganamos, y ahora lo que era un 1 de 9, es un 5 de 9. Vamos bailando cada semana, intentando mejorar el equipo, siendo un poco mejores cada vez, y que la liga nos ponga donde nos tenga que poner. Sabemos que si hacemos las cosas bien, estaremos más cerca de tener más puntos que menos puntos», reconoció.

Será la séptima vez desde la fundación de la entidad salmantina que se enfrenten ambos equipos en partido oficial. El balance actual es de tres triunfos para los blanquinegros, tres empates y ninguna victoria para los granates. El primer choque data de agosto de 2018, el cual acabó con victoria por un gol a cero para Unionistas en el Reina Sofía. El duelo más reciente, de mayo de 2023, se saldó con un empate a unos en el Municipal de Pasarón.