BALONCESTO | Liga F2
Roto el maleficio, el Arxil busca el despegue
Después de volver a ganar un partido oficial tras más de un año sin lograrlo, las jugadoras de Marita Janeiro quieren sumar de nuevo un triunfo vital. Mañana domingo, a las 12.30 horas en tierras catalanas, el Arxil intentará vencer al Manresa CBF A en el pabellón Nou Congost de la localidad barcelonesa.
