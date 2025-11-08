Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO | Liga F2

Roto el maleficio, el Arxil busca el despegue

Después de volver a ganar un partido oficial tras más de un año sin lograrlo, las jugadoras de Marita Janeiro quieren sumar de nuevo un triunfo vital. Mañana domingo, a las 12.30 horas en tierras catalanas, el Arxil intentará vencer al Manresa CBF A en el pabellón Nou Congost de la localidad barcelonesa.

