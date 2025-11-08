El Poio mantendrá la rutina de partidos durante el Mundial

Treinta y cinco días desde hoy pasarán hasta que el equipo de Luis López-Tulla se vuelva a vestir de corto en partido oficial. El Campeonato del Mundo de la FIFA, el primer mundial del fútbol sala femenino de la historia, ha mermado notablemente a su escuadra. Siete futbolistas convocadas por tres combinados nacionales estarán apartadas de las sesiones de grupo hasta nuevo aviso, lo que ha provocado una agenda atípica para el habitual mes de noviembre en competición.

El 12 de noviembre será el día en el que vuelvan las jugadoras que siguen en A Seca, ya que el cuerpo técnico ha visto el parón como una ocasión perfecta para dar unos días de descanso a todas. Desde ese día, y con el principal objetivo de no perder ritmo competitivo, desde el club han confirmado la celebración de dos partidos amistosos ante los dos equipos gallegos con los que comparte categoría.

El primer duelo está programado para el 20 de noviembre a las 20.00 horas en la Ciudad de As Burgas contra el conjunto local, el Ourense Ontime. El segundo se disputará en su casa, en el pabellón de A Seca, ante el Burela. Dicho choque está organizado para el 27 de noviembre, justo una semana después.