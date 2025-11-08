Fútbol Sala | Segunda Femenina
El Marín Futsal quiere seguir en la lucha por subir
REDACCIÓN
Marín
Las marinenses, después del último triunfo ante el Valdetires Ferrol en A Raña, visitan el Pabellón Municipal de Bertamiráns con el objetivo de seguir en la lucha por la zona alta. A las 19.00 horas, y con dos puntos de distancia sobre el líder, el Marín Futsal se dejará todo por vencer al Meigas, club situado en la décima posición de la tabla y cercanos a los puestos de descenso. Aunque, a priori, tienen objetivos para la temporada diferentes, las visitantes saben que todos los puntos son cruciales y cualquier derrota podría alejar el sueño de volver a Primera División.
