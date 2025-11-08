Derbi del Teucro en Bueu para volver a soñar

El Teucro visita hoy (19.30 horas, la cancha del Bueu Atlético con la idea de cortar los malos resultados de las últimas jornadas. Una victoria en tres partidos y una zona alta que se podría perder en caso de derrota. Por su parte, el Bueu quiere encadenar en el Pabellón Pablo Herbello Novas el tercer triunfo consecutivo.