El CN Galaico homenajea a todos sus integrantes
En la tarde de ayer tuvo lugar la Gala Anual del Club Natación Galaico en el Salón de Actos de la Xunta de Galicia en Pontevedra. Un acto de celebración donde se rindió homenaje al esfuerzo, compromiso y logros de todos los deportistas del equipo, así como al inestimable apoyo de las entidades, instituciones y patrocinadores que hacen posible el crecimiento y desarrollo del Club Natación Galaico.
