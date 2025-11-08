Balonmano | Primera Nacional
El Cisne, a paliar la resaca y decepción de la Copa
Los pontevedreses viajan a Oviedo cuatro días después de caer en la cita copera
MIGUEL Salgado Reboreda
El Cisne juega esta tarde, a las 18.30 horas, frente al Confía Base Oviedo en el feudo de los ovetenses. Los hombres de Marcos Otero, después de esa decepción en los minutos finales el miércoles en el Municipal de los Deportes con la eliminación de la Copa frente al Guadalajara, buscarán levantarse rápido del mazazo y volcarse totalmente en la División de Honor Plata.
Para la cita, ambos comando llegan con la misma cuantía de puntos sumados, seis, aunque con diferentes resultados. Los locales suman una victoria, seis empates y tres derrotas, mientras que los gallegos cuentan con tres triunfos y cinco partidos perdidos.
Ganar, además de la alegría tras la pena, ocasionaría que los pontevedreses cortasen la mala racha de resultados, donde acumulan tres fechas consecutivas sin sumar los dos puntos.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»