El Cisne, a paliar la resaca y decepción de la Copa

El Cisne juega esta tarde, a las 18.30 horas, frente al Confía Base Oviedo en el feudo de los ovetenses. Los hombres de Marcos Otero, después de esa decepción en los minutos finales el miércoles en el Municipal de los Deportes con la eliminación de la Copa frente al Guadalajara, buscarán levantarse rápido del mazazo y volcarse totalmente en la División de Honor Plata.

Para la cita, ambos comando llegan con la misma cuantía de puntos sumados, seis, aunque con diferentes resultados. Los locales suman una victoria, seis empates y tres derrotas, mientras que los gallegos cuentan con tres triunfos y cinco partidos perdidos.

Ganar, además de la alegría tras la pena, ocasionaría que los pontevedreses cortasen la mala racha de resultados, donde acumulan tres fechas consecutivas sin sumar los dos puntos.